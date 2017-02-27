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Максим Мирный выбыл из теннисного турнира в Дельрей-Бич

  • 27.02.2017, 8:53
МАКСИМ МИРНЫЙ
ФОТО: RIA.RU

Мирный и Хей во втором сете не смогли удержать преимущество в поединке с тандемом США-ЮАР.

Максим Мирный (23-е место в парном рейтинге АТП) и Трит Хей (24) не смогли выиграть турнир в Дельрей-Бич (США) призовым фондом 534.625 долларов, сообщает pressball.by.

26 февраля в решающем матче «посеянный» под третьим номером белорусско-филиппинский дуэт со счетом 5:7, 5:7 уступил второй паре турнира — Равену Клаасену из ЮАР (13) и американцу Радживу Раму (14). Во втором сете Мирный и Хей вели 4:1, но не удержали преимущество.

Таким образом, Мирному пока не удалось выиграть 48-й турнир в парном разряде. Нынешний финал стал для него 89-м.

В 1/8 финала соревнований в Дельрей-Бич Мирный и Хей победили шведа Роберта Линдстедта (41) и новозеландца Майкла Венуса (39) — 7:5, 6:3, в четвертьфинале — бывшую вторую ракетку мира в одиночном разряде немца Томми Хааса (без парного рейтинга) и канадца Вашека Поспишила (25) — 7:6 (7:5), 6:2, в полуфинале — индийца Леандера Паеса (65) и Янь Сунь Лу с Тайваня (464) — 6:2, 6:1.


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