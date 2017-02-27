Тысячи протестующих в Румынии образовали флаг ЕС 27.02.2017, 8:58

Манифестанты в Бухаресте подняли над головой синие листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами.

Тысячи протестующих в Бухаресте снова вышли на улицу против правительства социал-демократов. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

Все они подняли над головой голубые листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами, образовав большой флаг Европейского союза.

21 февраля парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране.

Однако теперь люди протестуют против правительства.