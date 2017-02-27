закрыть
27 февраля 2017, понедельник, 9:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тысячи протестующих в Румынии образовали флаг ЕС

  • 27.02.2017, 8:58

Манифестанты в Бухаресте подняли над головой синие листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами.

Тысячи протестующих в Бухаресте снова вышли на улицу против правительства социал-демократов. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

Все они подняли над головой голубые листы бумаги и желтые звезды и подсветили их телефонами, образовав большой флаг Европейского союза.

21 февраля парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране.

Однако теперь люди протестуют против правительства.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию