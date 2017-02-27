Беларусь может остаться без квалифицированных водителей 6 27.02.2017, 9:05

Водители-профессионалы предпочитают жить и работать в Европе.

В ближайшее время Беларусь может столкнуться с дефицитом квалифицированных водителей в сфере международных перевозок, что грозит стране потерями своих позиций на этом важном рынке, сообщает ej.by.

Как заявил первый заместитель генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Александр Зенькевич, сегодня белорусские компании не испытывают дефицита водителей в сфере международных перевозок, но уже наметилась тревожная тенденция оттока кадров в соседние европейские страны.

"Белорусские водители очень квалифицированные. Они ценятся во всех странах. В той же России собственники предприятий рады только белорусским водителям", - заявил представитель крупного международного перевозчика.

Однако если по экономическим причинам Россия сегодня не так сильно привлекает белорусских водителей, то с Европой ситуация несколько иная. Например, Польша имеет сегодня огромный автопарк в сфере международных перевозок и занимает тут лидирующую позицию в Европе. При этом огромному парку автомобилей сегодня недостает водителей, что весьма важно для страны, которая стремиться удержать свое лидерство на рынке. Именно поэтому Польша, а вместе с ней и Литва в последнее время активно привлекают к сотрудничеству белорусских водителей, которых переманивают в первую очередь более высокими заработками.

"И тенденция по оттоку водителей в Европу увеличивается. И здесь нам нужно проявить очень большие способности по организации бизнеса, чтобы обеспечить водителям хорошую зарплату. И мы над этим работаем, иначе можно оказаться без кадров", - поделился своими опасениями Александр Зенькевич. По его словам, высокая квалификация белорусских водителей с одной стороны большой плюс для страны, но с другой - большой риск, "так как из-за этой квалификации наши кадры переманивают в соседние страны".

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что Белорусские международные автоперевозчики сегодня работают в неравных условиях не только в Европе, но даже в ЕАЭС.

"У нас были большие надежды на ЕАЭС, что в рамках союза все ограничения по международным перевозкам будут сняты. К сожалению, сегодня единого рынка транспортных услуг в рамках ЕАЭС не создано.

По словам Александра Зенькевича, российские и белорусские перевозчики до сих пор имеют неравные условия по международным перевозкам из третьих стран.

"Перспектива у нас только к 2025 году снятие всех ограничений. Пока мы работаем в жестком регулировании этого рынка"- заявил он.

При таких неравных условиях белорусские перевозчики несут дополнительные финансовые издержки, которые не всегда позволяют обеспечить водителям достойную заработную плату, чтобы предотвратить отток кадров.