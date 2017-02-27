Ученые установили связь между интеллектом и фигурой у женщин 5 27.02.2017, 9:14

Исключительные умственные способности у женщин определенного телосложения передаются и их детям.

По форме женской фигуры можно предположить, каким уровнем умственных способностей обладает ее хозяйка, утверждают американские исследователи из университетов Питтсбурга и Калифорнии, сообщает novosti-n.org.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 16 тыс. женщин и девочек. Специалисты сравнивали у испытуемых показатели их телосложения и результаты тестов на сообразительность. Оказалось, что женщины с небольшой грудью и пышными бедрами показали наилучшие результаты. Их дети также оказались самыми умными.

Эксперты отметили, что женщины с маленькой грудью и пышными бедрами склонны к высокой сообразительности. Это можно объяснить тем, что жир в более полных бедрах содержит высокое количество жирных кислот Omega-3. Также они отвечают за развитие мозга зародыша, потому при наличии жира на бедрах выше среднего можно косвенно судить о том, что больше жирных кислот было и при развитии мозга как женщин, так и их детей во внутриутробном периоде, пояснили исследователи.