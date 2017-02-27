Мугабе потратил два миллиона евро на свой день рождения 6 27.02.2017, 9:18

Роберт Мугабе

Диктатор Зимбабве вырядился в костюм, украшенный собственными изображениями.

Правитель Зимбабве Роберт Мугабе принял участие в торжествах, посвященных его 93-му дню рождения. Торжества прошли в национальном парке Матобо, расположенном примерно в 40 км от второго по величине города страны — Булавайо, сообщает Cameroon Concord (перевод – lenta.ru).

По данным издания, праздничная вечеринка обошлась почти в два миллиона евро.

В праздновании участвовали несколько тысяч гостей из правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз (ЗАНС). Гостей угощали 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве. Мероприятие прошло в удаленном от столицы городе Матопос.

Мугабе надел на праздник костюм, украшенный собственными изображениями и партийными цветами, а его жена Грейс, которую считают возможной преемницей диктатора, имела похожий наряд.

Праздничная речь именинника продолжалась более часа. Мугабе заявил, что после 37 лет правления не намерен отдавать власть.

В сентябре 2016 года глава Зимбабве принял участие в открытии памятника самому себе, а в декабре объявил, что будет баллотироваться на новый срок. Выборы главы государства состоятся в 2018 году. Его жена уверена — даже труп ее мужа одержит победу на президентских выборах, и пообещала в случае кончины включить имя супруга в бюллетени.

Зимбабве относится к беднейшим государствам мира. Страна, находящаяся в тяжелой экономической ситуации, столкнулась с гиперинфляцией и огромным дефицитом бюджета.