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Эстония и США проведут учения по ведению боевых действий в зимних условиях

  • 27.02.2017, 9:33
Фото: mil.ee/Eesti Kaitsevagi

В учениях примут участие почти 2 тысячи военных.

Военнослужащие Сил обороны Эстонии и вооруженных сил США, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселиит" проведут с понедельника, 27 марта, по воскресенье, 5 марта, учения "Зимний лагерь".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии, в ходе учений на Центральном полигоне будут отрабатываться действия нападения и обороны в зимних условиях.

Всего в маневрах примут участие военнослужащие 1-й и 2-й пехотных бригад Сил обороны Эстонии, рота бронетанковых войск США и ополченцы из "Кайтселиита", всего около 1700 человек.


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