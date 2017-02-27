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Видеофакт: В чемпионате РФ по хоккею с мячом команды 20 раз забили в свои ворота

  • 27.02.2017, 9:40

Тренеры команд отказались комментировать странный матч.

В чемпионате России по хоккею с мячом команды 20 раз забили в свои ворота. Такой необычный случай произошел в одном матче, в Архангельске играли местный "Водник" и иркутский "Байкал-Энергия". Первый тайм закончился вничью 0:0, а во втором тайме было забито два десятка голов. Гости выиграли со счетом 11:9. Интересно, что все 11 голов в свои ворота забил один из хоккеистов "Водника" — Олег Пивоваров.

Как отмечает sport-express.ru, команды не хотели побеждать. Предполагается, что они выбирали себе удобного соперника в плей-офф.

После игры главный тренер "Водника" отказался комментировать странный матч, а главный тренер иркутской команды сказал, что "не мы начинали этот цирк".


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