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Reuters: Трамп значительно увеличит расходы на оборону

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  • 27.02.2017, 10:10
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ФОТО: AFP/GETTY IMAGES

Пентагон должен получить больше боевых кораблей и усилить американское присутствие на ключевых морских направлениях.

Проект бюджета, который Белый дом направит федеральным ведомствам, предполагает сокращение средств, выделяемых Госдепартаменту. Однако расходы на оборону должны увеличиться, сообщает Reuters (перевод – DW).

Согласно предложению президента США Дональда Трампа по госбюджету, расходы Вашингтона на оборону должны возрасти, в то время как средства, выделяемые Государственному департаменту и, например, агентству по охране окружающей среды предполагается сократить. Об этом говорится в проекте бюджета, который Белый дом должен в понедельник, 27 февраля, направить федеральным ведомствам, сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников.

По словам одного из них, Трамп запросил увеличить выделение денег для Пентагона на судостроение, военные самолеты и более надежное присутствие на ключевых международных водных путях, таких как Ормузский пролив и Южно-Китайское море.

Второй собеседник Reuters рассказал, что бюджет Госдепартамента может быть сокращен на целых 30 процентов, что привело бы к серьезной реструктуризации ведомства и ликвидации ряда программ.

Оба чиновника общались с агентством на условиях анонимности, поскольку проект бюджета еще не был обнародован. При этом процесс согласования бюджета с федеральными ведомствами занимает много времени и в итоге должен быть утвержден Конгрессом.


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