Стало известно, сколько выручила Ольга Корбут за олимпийские медали 13 27.02.2017, 10:28

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Дороже всего на аукционе была продана золотая медаль Игр 1972 года.

Как уже сообщалось, легендарная белорусская гимнастка гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ей на Олимпийских играх 1972 и 1976 года. За их продажу она выручила 230 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Heritage Auctions (перевод – lenta.ru).

Командная золотая медаль ОИ-1972 в Мюнхене продана за 66 тысяч долларов, золото тех же Игр в вольных упражнениях — за 52,8 тысячи долларов, серебро в упражнении на брусьях — за 24,6 тысячи. Командное золото ОИ-1976 в Монреале обошлось покупателю в 57,6 тысячи долларов, а серебро за упражнения на бревне — в 24,6 тысячи. Корбут получит 183,3 тысячи долларов с учетом премии аукционного дома.

Помимо медалей, были проданы гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году (3 тысячи долларов), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов).

Невыкупленными остаются 26 лотов спортсменки.

Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене она выиграла три золота и одно серебро, четыре года спустя в Монреале — золото и серебро. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».