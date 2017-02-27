Путин боится социальных волнений накануне выборов? 11 27.02.2017, 10:40

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Кремль попросил бизнес отчитываться о «рисках» для предвыборной кампании.

Администрация президента поручила профильным министерствам предоставлять ежемесячный отчет об экономических событиях, способных повлиять на настроения россиян перед выборами главы государства в 2018 году. Об этом пишет republic.ru со ссылкой на «Ведомости».

По данным газеты, такие поручения получили Минэнерго, Минтранс и Минпромторг. Министерства определяют списки ведущих компаний, которые должны будут каждый месяц готовить доклады о «наиболее чувствительных событиях».

Речь идет о таких компания как «Мечел», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Русгидро», РЖД. Сотрудники некоторых предприятий подтвердили получение запросов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «все в русле обычного обмена информацией».

Источники «Коммерсанта», близкие к администрации президента (АП), утверждают, что неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнет работу в марте, за год до президентских выборов. Издание также отмечает, что основой кампании могут стать госкорпорации и госкомпании.

«На думских выборах дали грубо 50% явки. Где еще взять людей? Если будет возможность работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%»,– сказал собеседник «Коммерсанта».

Ключевой задачей предвыборной кампании АП видит повышение явки избирателей. Для привлечения людей на выборы Кремль также собирается отменить открепительные талоны и увеличить количество избирательных участков в два раза.