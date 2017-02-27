Саснович и Азаренко поднялись в рейтинге WTA 4 27.02.2017, 11:40

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

В обновленном рейтинге лидирует американка Серена Уильямс.

27 февраля был опубликован обновленный вариант рейтинга WTA. В нем лидируют американка Серена Уильямс, немка Ангелика Кербер, чешка Каролина Плишкова, передает «Еврорадио».

Виктория Азаренко, которая еще не играет, поднялась с 18-й на 17-ю строчку. Александра Саснович после удачного выступления на турнире в Будапеште поднялась с 123-го на 116-е место. Арина Соболенко опустилась с 140-го на 141-е, а Ольга Говорцова — с 173-го на 179-е, Вера Лапко — с 296-го на 298-е.