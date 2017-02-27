«Тунеядец» из Кобрина рассказал, как заработал на абсурдной инициативе власти 20 27.02.2017, 11:49

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Михаил Лыщик

Фото: «Радыё Свабода»

Михаил Лыщик снимал на камеру все посещения налоговой и райисполкома.

Михаил Лыщик из Кобринa, что на Брестчине, получил из налоговой «письмо счастья», но решил не платить, а все посещения налоговой, местного райисполкома записывал на камеру в телефоне и публиковал на Youtube, передает «Радыё Свабода».

В результате через некоторое время Михаила освободили от уплаты налога. Его видеоблог стал достаточно популярным в Беларуси:

«К тому моменту, когда мне пришло так называемое «письмо счастья», было это еще в январе, я даже не слышал, что существует такой декрет. Я слышал о вероятности возникновения подобного закона, но не думал, что его приняли. И вот требование заплатить налог за то, что я не работал, привело к мысли начать бороться за отмену налога и все это транслировать на Youtube. Честно говоря, давно думал о том, чтобы что-то делать на этом интернет-канале, даже зарабатывать. В результате видео с участием чиновников стало в интернете довольно популярным. Некоторые файлы имеют даже по 50 тысяч просмотров. Не скажу, что получил много денег за свои фильмы, но государство на мне не заработало, а вот я на них смог заработать, хоть и 15 долларов, но все же деньги».

По словам Михаила, чиновники всегда нервно реагировали на то, что их снимают. Но в основном острых конфликтных ситуаций не было:

«Когда видели, что я снимаю, то сразу же звучало требование остановить это. Но запретить видеосъемку мне не могли. Потом уже, через пару дней, на дверях кабинетов вдруг появились вывески, мол, в связи с тем, что в кабинетах находятся служебные документы, снимать запрещается. Но я все равно продолжал, и, что интересно, больше на это не реагировали: видимо, поняли, что запретить мне невозможно. Но знаю, что некоторые также пытались делать снимки, но у них забирали телефоны, не давали делать видео».

В результате Михаила Лыщика освободили от уплаты налога на «тунеядство». Но на каком основании, самому Михаилу об этом так и не сообщили:

«Я даже и не знал, что меня освободили от оплаты налога на «тунеядство». Узнал тогда, когда пошел в банк и ради интереса спросил о ситуации с налогом, так как я заплатил на счет налоговой две копейки. И мне в банке сказали, что сальдо счета - ноль. Мол, я ничего не должен больше выплачивать. В самой налоговой мне подтвердили, что я уже освобожден от уплаты налога. Но мне отказали в предоставлении материалов по моему делу. Поэтому думаю, что освободили от оплаты этого налога для того, чтобы просто не морочил им больше голову».

Кроме этого, налоговики через некоторое время позвонили Михаилу и предложили ему прийти и написать заявление, чтобы те две копейки, которые он заплатил раньше, были возвращены.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, 26 февраля тысячи людей вышли на акции протеста в Витебске, Бобруйске, Бресте и Барановичах.

Уже вторую неделю люди выходят на улицы не только против декрета «о тунеядцах», но и требуют отставки Лукашенко.

Главные лозунги Маршей рассерженных белорусов «Баста!» и «Лукашенко, уходи!».