Князь Матей Радзивилл: Куропаты - это святое место 3 27.02.2017, 11:59

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Матей Радзивилл

Фото: tut.by

Такие места должны сберегаться для народной памяти.

Представитель рода Радзивиллов князь Матей Радзивилл считает, что такие места, как Куропаты, где погибло много людей, должны оставаться святыми для народа.

Об этом он сказал в интервью «Радыё Свабода» в Национальном художественном музее Беларуси во время открытия выставки произведений из своей коллекции «Радзивиллы: судьбы страны и рода».

- Летом 2016 года вы приезжали в Минск, чтобы сообщить, что семья решила перезахоронить останки известной белорусской благотворительницы Магдалены Радзивилл в Минске. На каком этапе сейчас эта идея?

- Мы написали письмо в Министерство иностранных дел, пока ждем ответа. Уже проведена эксгумация Магдалены Радзивилл в Швейцарии. Мы готовы перезахоронить ее в Красном костеле, рядом с которым она жила в Минске. Для нас очень важно, чтобы это событие, эти похороны стала важным народным событием, а не политическим. Пока ждем ответа с белорусской стороны. Мы со своей стороны сделали уже все возможное.

- Знаете ли вы, что происходит около Минска в Куропатах? Как относитесь к этому строительству?

- Я не очень хорошо знаю историю этого места, поэтому вряд ли могу дать обстоятельный ответ. Но я очень надеюсь, что такое место всегда будет святым, потому что там погибло очень много людей.