Синоптики: На неделе будет тепло 1 27.02.2017, 12:21

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Фото: БелТА

Во вторник будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в северо-восточных районах пройдут небольшие осадки.

На этой неделе атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы, обусловят неустойчивую и очень теплую погоду. Осадки будут выпадать в основном в виде дождя, а температурный фон будет вполне соответствовать концу марта-началу апреля, так что встреча календарной зимы с весной будет теплой. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.

28 февраля, во вторник, погоду будет определять теплая влажная воздушная масса, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в северо-восточных районах республики пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +4…+10°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +13°С.

1 марта, в среду, под влиянием атмосферных фронтов ночью в северо-восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, максимальная днем +5…+12°С.

2 марта, в четверг, ночью в центральных и восточных районах, днем по западу и востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +3…+9°С.

3 марта, в пятницу, очередные атмосферные фронты вызовут на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Также ожидаются слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. В отдельных районах порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2.+4°С, максимальная днем +1…+8°С.

В выходные дни ожидается по весеннему теплая погода.

4 марта, в субботу, преимущественно по северу Беларуси небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +4…+10°С, по юго-западу до +12°С.

5 марта, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны возможен кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0, +5°С, максимальная днем +5 +11°С, по юго-западу до +14°С.

Внимание! В В настоящее время происходит постепенное вскрытие рек, наиболее интенсивное на реках южной части страны. На большинстве рек республики все еще сохраняется ледостав, но в ледяном покрове увеличились полыньи и закраины, отмечается вода на льду, на водоемах пока наблюдается сплошной ледяной покров. Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечается вода на льду.