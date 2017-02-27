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Товарооборот Беларуси и России рекордно рухнул

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  • 27.02.2017, 12:33
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Нефтегазовые и продовольственные войны стали основными факторами повлиявшими на товарооборот.

В 2016 году товарооборот Беларуси и России снизился до минимального уровня с 2009 года - 26,1 миллиарда долларов. Ключевое влияние на сокращение товарооборота оказал нефтяной фактор.

С одной стороны, Беларусь, не желая продавать нефтепродукты по российским ценам, резко сократила поставки топлива в Россию. В 2016-м на российский рынок поступило 268,2 тыс. тонн нефтепродуктов, что более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2015 годом, пишет telegraf.by.

В свою очередь Москва, не договорившись с Минском по ценам на газ, в 2016 году сократила поставки нефти на белорусские НПЗ. За прошлый год Беларусь получила 18,1 млн тонн нефти, что на 21% меньше по сравнению с 2015-м.

Еще один фактор, который негативно повлиял на двусторонний товарооборот, — продовольственный.

За 2016 год Беларусь экспортировала сельхозпродукции и продуктов питания на 4,15 млрд долларов, в том числе в Россию - на 3,7 млрд долларов.

Таким образом, на российский рынок в 2016 году пришлось почти 90% сельхозпродукции и продуктов питания, экспортируемых Беларусью.


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