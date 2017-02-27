Белорусы США призвали зятя Трампа поддержать независимость Беларуси 3 27.02.2017, 12:56

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Независимые эксперты готовы консультировать администрацию президента США по вопросам отношений с Беларусью.

Белорусско-американское объединение (БАЗА) призвало нового президента США продолжать оказывать поддержку независимой суверенной Беларуси, сообщили Charter97.org в пресс-службе БАЗА.

Об этом говорится в обращении БАЗА к Джареду Кушнеру, зятю и старшему советнику президента Дональда Трампа.

«Основанная в 1949 году, БАЗА информирует правительство США о последних событиях в Беларуси и предлагает рекомендации по вопросам политики, — говорится в обращении. — С момента прихода Владимира Путина к власти в России независимость Беларуси находится под угрозой, так как Кремль активно расширяет свою сферу влияния, подрывая право соседних народов на проведение своей собственной политики. Ярким примером этого является аннексия Крыма Россией, демонстрирующая, что Кремль отвергает международное право и бросает вызов интересам США в Восточной Европе. Многие белорусские американцы опасаются, что аннексия Беларуси может произойти в ближайшем будущем».

«Эксперты БАЗА при первой же возможности могут вас проинформировать о событиях в Беларуси и регионе, а также консультировать по вопросам двусторонних отношений между Беларусью и США», — говорится в обращении.

Как ранее сообщали американские СМИ, родственники Джареда Кушнера — выходцы из Новогрудка. Во время Холокоста они бежали из Новогрудского гетто и скрывались в белорусских лесах, где участвовали в партизанском движении. Отец Джареда Кушнера несколько раз посещал Новогрудок, куда привозил внуков, чтобы рассказать им историю семьи.