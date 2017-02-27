Назарбаев получит несколько миллиардов после катания на лыжах с Путиным 34 27.02.2017, 13:08

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Фото: TASS

ЕАБР одобрил иневестиционный проект для Казахстана.

Евразийский банк развития (ЕАБР) одобрил для Казахстана проект на несколько миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, пишет ria.ru.

«На Казахстан он (банк) уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений», - сказал Путин.

Он отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров РФ. «Да, мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении, это связано с курсовой разницей, прежде всего, с колебанием цен на мировых рынках на наши основные виды товаров экспортные», - констатировал Путин. - Но физические объемы остались прежними. Наша задача — увеличить эти физические объемы и выйти на устойчивый рост». Президент добавил, что условия для этого уже созданы благодаря интеграционным процессам.

Президент РФ отметил, что Россия рассчитывает на поддержку Казахстана как непостоянного члена Совбеза ООН, и подчеркнул, что интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны, решаются в текущем режиме. В этой работе «есть и сложности, и проблемы, требующие внимательного отношения первых лиц», добавил Путин и предложил Назарбаеву обсудить их на сегодняшней встрече.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Путин встретился с Назарбаевым в неформальной обстановке, а не нашлось места в графике на встречу с белорусским диктатором.