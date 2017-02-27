Совет ЕС одобрил введение безвизового режима c Грузией 4 27.02.2017, 13:33

11,192

Проект предусматривает возможность безвизовых поездок на срок до 90 дней.

Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами, сообщает ТАСС.

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

«27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», - отмечается в нем.

Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами.

«27 февраля 2017 года Совет одобрил постановление по механизму приостановки, которое может быть применено ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации (между ЕС и третьими странами – прим.)», - отмечается в нем.