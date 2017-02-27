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Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Болгарии

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  • 27.02.2017, 13:47
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Фото с сайта fbrd.ru

Международный турнир с участием 282 боксеров прошел в 68-й раз в Софии.

Белорусские боксеры завоевали три награды на международном турнире "Странджа-2017", который прошел в 68-й раз в Софии, сообщает БелТА.

В тяжелом весе (до 91 кг) победил Владислав Смягликов, который на пути к финалу одолел Ислама Такеева из России - 4:1, а в решающем поединке гомельчанин не оставил шансов болгарину Кристиану Димитрову - 4:1.

Серебряной награды престижного турнира удостоился белорус Павел Костромин (69 кг), в финальном бою уступивший Пэту Маккормаку из Великобритании - 1:4. В ходе соревнований в Софии белорусский боксер, участник летних Игр-2016, единогласным решением судей был сильнее болгарина Николая Коева, казахстанца Аблаихана Жуссупова и грека Александра Цаникидиса.

Бронзовую награду в копилку белорусской команды принесла Галина Бруевич (60 кг). В ее активе победы над Ратчатапорн Саото из Таиланда и соперницей из Индии Прити Бенивал - 5:0. В полуфинале Галина Бруевич уступила болгарке Денице Елисеевой - 1:4.

Без наград состязаний остались опытные Вазген Сафарьянц (64 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг), а также Юлия Апанасович (54 кг). В международном турнире "Странджа-2017" приняли участие 282 боксера.


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