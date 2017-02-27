Жители «Маяка Минска»: Сербские друзья Лукашенко обманывают белорусов 8 27.02.2017, 13:45

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Из рук лжезастройщиков «кормятся» Мингорисполком и вся верхушка власти.

Жители «Маяка Минска» разместили на сайте zvarot.by петицию «За справедливое строительство».

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«В петиции мы рассказали о том, что наша власть привела в страну сербского лжезастройщика «Зомек Инвестмент», который с подачи властей до сих пор законно обманывает нас и других жителей нашей страны. Мы не раз поднимаем эту проблему, но до сих пор нет результатов, потому что и Мингорисполком и вся верхушка власти «кормятся» из лап этого застройщика», - написал читатель.

Напомним, что в конце января жители комплекса «Маяк Минска» устроили протест на открытии торгового центра с участием премьеров Беларуси и Сербии Александра Кобякова и Александра Вучича.

Международная группа компаний с сербскими корнями Dana Holdings, специализирующаяся на инвестициях в строительство жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, работает в Беларуси более восьми лет. Самыми крупными ее проектами являются многофункциональные комплексы «Маяк Минска» и «Минск-Мир», а также жилые комплексы «Вивальди», «Чайковский» и «Рахманинов».

Dana Holdings подконтрольна сербским бизнесменам, братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, которые лично знакомы с Лукашенко. Драгомир Карич является почетным консулом Беларуси в Белграде, а также возглавляет в сербском парламенте группу дружбы с Беларусью.