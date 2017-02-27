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The Times: Черногория требует арестовать сотрудника российских спецслужб за подготовку госпереворота

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  • 27.02.2017, 13:55
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Эдуард Шишмаков

46-летний агент ГРУ руководил отставными офицерами и бойцами, причастными к подготовке попытки переворота.

"Черногория предъявит обвинения высокопоставленному сотруднику российских спецслужб", - сообщает журналист The Sunday Times (перевод – inopressa.ru) Боян Панчевски. Власти обвиняют этого человека в организации попытки свергнуть правительство и сорвать вступление Черногории в НАТО.

"Эдуард Шишмаков, 46-летний капитан ВМС России, разоблаченный как агент военной разведки - ГРУ, обвиняется в руководстве сетью отставных офицеров и бойцов военизированных формирований из Черногории и соседней Сербии, причастной к подготовке попытки переворота (в Черногории. - Прим.) в октябре прошлого года", - утверждает корреспондент.

По данным издания, Черногория объявила в международный розыск Шишмакова и Владимира Попова - "другого российского агента".

"Проводится расследование в отношении третьего сотрудника российских спецслужб, который, как считается, работал на ФСБ, но его личность не установлена", - сообщает автор.

"После срыва предполагаемого заговора власти Сербии арестовали Шишмакова и Попова. Их освободили после того, как в эту страну со срочным визитом прибыл Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России. Как считается, эти двое вернулись в Москву вместе с ним. Маловероятно, что путинская Россия выдаст Шишмакова и его сотоварищей-заговорщиков, но доказательства официальной причастности Москвы к перевороту поставят в неудобное положение Кремль, отрицающий факт вмешательства в дела Черногории", - говорится в статье.


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