В Гродно резко подняли плату за пользование лифтами 7 27.02.2017, 14:07

ФОТО: ONLINER.BY

В жировках новые суммы «спрячут» в графу «Дополнительные расходы».

Расценки за услуги ОАО «ГродноЛифт» в январе значительно выросли. Но в жировках новые суммы «спрячут» в графу «Дополнительные расходы», сообщает «Вечерний Гродно».

Председатели и бухгалтеры кооперативов и товариществ собственников недоумевают, почему «ГродноЛифт» — фактически единственное в городе предприятие по обслуживанию лифтов — вдруг решил поднять расценки. Ведь целый год в правительстве говорят, что затраты на услуги ЖКХ нужно снижать.

В целом заплатим на 50 % больше

Недавно все ЖСПК и ТС получили акты о приемке выполненных работ по техническому обслуживанию лифтов, и там сравнили: например, в декабре диспетчерское обслуживание стоило 11,25 рубля, теперь — почти 20 рублей (на 20 % дороже). Ежеквартальное техническое обслуживание электростанций увеличилось почти в три раза. Появилась новая услуга (ответственный за безопасную эксплуатацию лифта), за которую нужно заплатить дополнительно 9,31 рубля.

— По нашим подсчетам, плата за техническое обслуживание лифта увеличилась почти на 50 %. В нашем доме обычный пассажирский лифт на десять остановок. Если сумму, что выставил нам «ГродноЛифт», поделить между зарегистрированными жильцами, выходит, каждый плательщик должен внести минимум 1,337 рубля. Плюс услуги единого информационного рассчетно-кассового центра (ЕИРКЦ) — еще 3 %, — объясняет председатель одного из ТС Сергей.

В другом товариществе собственников на проспекте Янки Купалы — три дома по 14 этажей, в каждом — по два лифта: грузовой и пассажирский. Чтобы полностью покрыть расходы на ТО, жильцы должны платить по тарифу не меньше 1,65 рубля, то есть на 48 копеек больше, чем по действующему тарифу (сейчас он по городу Гродно 1,19 рубля).

В среднем по городу организация должна уложиться в тариф 1,19 рубля с одного плательщика за ТО лифтов. Но счета в ЖСПК и ТС выставляют в зависимости от конкретных условий.

Например, в доме новый лифт на автоматике и не нужно платить за диагностику — значит, счет будет меньше, чем за старый лифт с частыми осмотрами. Или в одной девятиэтажке на 3 подъезда живет условно 250 человек, а в другой — почти 330. Или в доме живет много детей до 7 лет, за которых платить не нужно, как, например, в Ольшанке, где в основном многодетные семьи. Или в одном подъезде может быть один лифт, а в другом — два. Раньше в тариф укладывались все, а теперь разницу должны будут заплатить жильцы.

— Если мы начислим по тарифу 1,19 рубля, а на выходе за техобслуживание лифта должны будем заплатить на 48 копеек больше с одного человека и не выставим жильцам эту дополнительную сумму, появится долг у товарищества в целом. Кто его будет покрывать? Например, в наших трех домах появилась разница в 2500 рублей в год. У нас нет дотаций и субсидий, мы не зарабатываем на дополнительных услугах. Все, что платят жильцы, мы отдаем. Получается, именно жильцы должны будут оплатить разницу, — рассказала председатель ТС «Купалы-73» Ирина.

В жировках в строчке «Техобслуживание лифта» будет указана сумма, рассчитанная по льготному тарифу 1,19 рубля и умноженная на количество зарегистрированных в квартире жильцов. Остальное «запишут» в строчке «Дополнительные расходы».

Расценки подняли, чтобы покрыть расходы

В ОАО «ГродноЛифт» ответили, что расценки не поднимали с 2013 года, а расходы увеличились.

— Повысились цены на аренду диспетчерских пунктов, кабельных линий — раньше эти услуги были бесплатны. По одним услугам мы снизили плату, по другим — увеличили в среднем на 20 %, но в тариф на одного проживающего (1,19 рубля) мы вкладываемся, — пояснил начальник Гродненского лифтового участка ОАО «ГродноЛифт» Геннадий Белоцкий.

Расценки на ТО лифта разнятся только в зависимости от возраста лифта: техобслуживание кабин, которым больше десяти лет, дороже примерно на 7–8 %.

— С недавнего времени в каждой организации должен быть ответственный за безопасную эксплуатацию лифта. Это человек с соответствующим образованием, прошедший обучение, — добавил Геннадий Белоцкий.

Кто не платит за лифт

Не нужно платить за техобслуживание лифта тем, кто живет на первых этажах, детям до семи лет и жильцам, которые по состоянию здоровья не могут пользоваться лифтом. Остальные платят по тарифу 1,19 рубля (с одного зарегистрированного), на полное возмещение — 1,20 рубля (с одного зарегистрированного).