Видеохит: собака прокатилась по льду на кресле-качалке 1 27.02.2017, 14:15

Лабрадор из Канады познал все радости «катания на коньках», когда ему устроили прогулку по озеру в кресло-качалке.

Видеоролик снятый владельцем собаки по кличке Молли, показывает, как прекрасно она проводит время, удобно лежа в кресле, в то время как подруга владельца, встав на коньки, толкает перед собой такие необычные «ледяные санки». Молли выглядит настолько довольной, как будто всю жизнь только и мечтала о таком веселом времяпрепровождении, пишет 120.su.

Впрочем, в этой ситуации нет ничего удивительного, ведь Молли обожает активные прогулки на свежем воздухе и всегда очень рада принять участие в любых затеях, устраиваемых ее друзьями-людьми.

В тот день собака очень долго играла в мяч, немного утомилась, поэтому с благодарностью улеглась в кресло, чтобы передохнуть, а заодно и насладиться интересной экскурсией по озеру.