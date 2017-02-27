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Белорусская прокуратура сделала запрос на Данкверта

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  • 27.02.2017, 14:23
Сергей Данкверт

Коллеги из прокуратуры РФ передали эту информацию главе Россельхознадзора.

Российская прокуратура получила запрос от своих белорусских коллег относительно главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, против которого Лукашенко предложил возбудить уголовное дело. Об этом сам чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия 1», пишет telegraf.by.

«"Привет" определенный получил через нашу прокуратуру», - отметил он.

Сергей Данкверт также заявил, что воздержится от поездки в Беларуси, как и его подчиненные, поскольку им «не нравится обстановка» в стране.


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