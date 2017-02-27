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Frankfurter Allgemeine: В Кремле решили сыграть с Трампом в покер - и проиграли

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  • 27.02.2017, 14:41
Фото: AP

Первые шаги нового президента США напоминают политику Рональда Рейгана.

«Новый президент США Дональд Трамп критикует присоединение Крыма к России, наращивает ядерные вооружения и приветствует низкие цены на нефть. Никакой сделки между Россией и Трампом не будет. Москва вновь видит в Америке врага», - констатирует политический обозреватель Frankfurter Allgemeine (перевод – inopressa.ru) Фридрих Шмидт

Неожиданная победа Трампа на некоторое время заставила Москву перестать делать козла отпущения из Америки, которая всегда должна отвлекать от проблем в России, - пишет автор. - Но теперь с российской точки зрения куда больше поводов для пессимизма, чем для оптимизма.

Во-первых, Россия заинтересована в высокой цене на нефть, - рассуждает обозреватель, - но Трамп хочет, чтобы Америка увеличила собственную добычу, и потому отменяет ограничения, введенные его предшественником Обамой. Во-вторых, Москва - союзник Ирана, несмотря на разные точки зрения по Сирии, а Трамп, напротив, желает снизить влияние Ирана и является противником атомного соглашения с Тегераном.

Проблемы намечаются и в области ядерного оружия, продолжает Шмидт. Российское правительство немедленно отклонило идею Трампа связать вопрос отмены санкций с ядерным разоружением. Но, если это можно было списать на неопытность или некомпетентность нового президента, то недавние вылазки Трампа против стратегического соглашения «СНВ-3», которое истекает в 2021 году и обязывает оба государства сократить число ядерных боеголовок и их носителей, вызывают подлинное беспокойство. В прошлом году Москва сорвала попытку Обамы продлить договор. В российской Госдуме тогда предложили включить в переговоры натовскую систему ПРО в Европе и отправку 4 тыс. американских военных в Польшу, ставшую реакций на конфликт на Украине. В Москве решили сыграть в покер - и получили трамповскую политику наращивания ядерных вооружений, - пишет автор.

Разумеется, Путин может потребовать от своего народа множества жертв, но на новую гонку вооружений у страны денег нет, - говорится в статье. Желание Трампа вооружить США до зубов напоминает о политике Рональда Рейгана, который оказал серьезное давление на Советский Союз наращиванием вооружений.

Конечно же, все это может быть лишь подготовкой к предстоящим переговорам. Но сказать об этом точно нельзя. Для Кремля все это не очень приятная смена ролей, ведь в прошлом главным козырем Путина была непредсказуемость и готовность пойти на еще большее обострение конфликта, лишь бы заставить другую сторону уступить. С президентом Трампом Москва, по всей видимости, теряет монополию на эту роль, - заключает Шмидт.


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