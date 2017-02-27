Вудкрофт: Мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков 4 27.02.2017, 14:51

Своими мыслями о предстоящей четвертой игре плей-офф против ярославского «Локомотива» поделился главный тренер минского «Динамо».

Крэйг Вудкрофт уверяет, что сегодня болельщики увидят совсем другой уровень игры от своих любимцев, пишет tut.by.

— В первую очередь для нашей команды будет важно выйти на лед с желанием бороться до конца. Нельзя забывать о нашем игровом плане. Если мы будем придерживаться задания на игру, то у нас все будет в порядке. Конечно, сегодня как никогда для нас будет важна поддержка наших болельщиков. Они отлично поддерживали нас на протяжении всего сезона, а сегодня эта поддержка для нас будет особенно важна. Неважно, какой счет на табло, у нас есть шансы на победу до тех пор, пока за нашими спинами есть поддержка болельщиков. Надеюсь, что сегодня болельщики будут нас поддерживать так же, как и в первом матче. Сегодня мы будем готовы откликнуться на их поддержку как команда. Мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков, - заявил главный тренер минского «Динамо».

Напомним, что в серии до четырех побед минское «Динамо» уступает со счетом 0:3 (2:1 и 7:2, 5:1).

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 3:0 (4:2, 2:1, 4:3 ОТ)

СКА — «Витязь» — 3:0 (3:1, 7:2, 6:2)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 2:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 3:0 (2:1 и 7:2, 5:1).

Минские динамовцы следующий поединок проведут 27 февраля на льду «Минск-Арены». В случае поражения сезон для «Динамо» будет завершен. Если же «зубры» сумеют-таки победить, то остальные поединки запланированы на 1 марта (в Ярославле), 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 3:0 (4:2, 5:3, 3:2)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:1 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (2:1, 2:1, 3:4)

«Трактор» — «Барыс» — 1:2 (2:5, 5:1, 1:3).