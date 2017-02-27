«Честные» ценники шокировали белорусов 27.02.2017, 14:59

Оказалось, что многие продукты мы покупаем по «золотой» цене.

С 1 июля этого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рекомендует магазинам указывать на ценниках две цены: за единицу товара и за килограмм или литр.

Писать цену за круглую меру решили для того, чтобы покупателям было легче сравнивать стоимость одноименных товаров, ведь на полках стоят упаковки и по 500 граммов, и по 900.

Выполнять указание еще не надо, но в некоторых магазинах уже можно увидеть двойные ценники. Зрелище это весьма любопытное. Корреспондент kp.by прошлась по магазину и посмотрела, что белорусы приобретают по «золотой» стоимости, даже не подозревая об этом.

Можно считать лапшу быстрого приготовления едой бедных студентов, но за килограмм вы отдадите в 3 раза больше, чем за вермишель из твердых сортов пшеницы.

Многих покупателей впечатлили чипсы и сухарики, которые, судя по «честным ценникам», стоят вдвое дороже говядины. В том же магазине средняя цена 1 кг отруба из говядины - 7 рублей.

Подсолнечные семечки стоят в 1,5 раза дороже фиников, семена тыквы - аж в 4 раза. То есть, если каждые выходные в течение года по вечерам щелкать семечки перед телевизором, на это уйдет 150 рублей.

По закону, если вес продукта составляет менее 50 граммов (или миллилитров), цену за килограмм продукта указывать не надо, но специи - исключение. Среди приправ по цене лидируют кардамон, черный перец, гвоздика и мята. Взяв по килограмму каждой, мы потратим практически среднюю зарплату по стране!

Если 50 раз сварить овощной суп без лаврового листа, это будет стоить примерно столько же, сколько и купить килограмм этого самого лаврового листа.

Мы посчитали: в одинаковую сумму обойдется 10 бойлерных курочек, которые лежат в среднем по 4 - 5 рублей, или килограмм приправы для них.

Можно съесть два хороших стейка в ресторане (средняя цена - 25 рублей) или приобрести килограмм специй для свинины.

Килограмм творога окажется в 5 раз дороже молока. Но рекорд бьют обыкновенные сливки, расфасованные по 10 граммов: они в 10 раз дороже, чем молоко в бутылке!

Детское фруктовое питание окажется дороже элитной говядины или натуральной крольчатины за 15 рублей.

Примечательно, что говядина в консервах для взрослых обойдется лишь в 8 рублей 20 копеек за килограмм, хотя мясо цыпленка в собственном соку - в целых 11 рублей.

На кофейные цены просто полюбуемся - и удивимся. Между прочим, купить килограмм кофейных зерен можно по цене от 25 рублей, а килограмм молотого кофе - от 15 рублей.