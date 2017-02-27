Россельхознадзор усилит контроль за белорусской молочкой 11 27.02.2017, 15:15

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Ведомство усилит контроль молочной продукции из Беларуси в связи с обнаружением в ней антибиотика натамицина.

«В ближайшее время мы опубликуем список предприятий, замеченных в использовании натамицина, ввоз их продукции будет поставлен на усиленный контроль», - заявил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Белорусские производители как будто сами для себя неприятности находят, очередные - использование этого антибиотика для обработки некоторых видов молочной продукции, прежде всего сыров, - сказал он. - Они увеличивают производство продукции. Чтобы ускорить созревание сыра, добавляют консерванты, а для того, чтобы на сыре не было плесени, обрабатывают антибиотиком».

По его словам, только за последнюю неделю было выявлено четыре случая использования натамицина. «Причем все пробы берутся на границе, поэтому рассуждения о том, что белорусская продукция подделывается на территории РФ, не являются достоверными, - заявил глава Россельхознадзора. - На границе берутся и пробы мяса. И на границе же регулярно выявляются нарушения».

Натамицин является противогрибковым препаратом, который используется для лечения и профилактики грибковых инфекций кишечника, кожи и слизистых оболочек. При его применении могут возникнуть диарея, рвота, тошнота, при применении наружно - жжение и раздражение в области нанесения.