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«Дома остались только Сапеги и представители других фамилий»

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  • 27.02.2017, 15:23
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Матей Радзивилл
Фото: tut.by

На выставке в Минске князь Матей Радзивилл рассказал о бизнесе, детях и семейных портретах.

Потомок Радзивилла Сиротки в 14-м колене представил выставку об истории своего знаменитого рода в Национальном художественном музее Беларуси, пишет tut.by.

В Минске Матей Радзивилл впервые побывал лет тридцать назад. Говорит, что тогда его коллекции еще не существовало. Радзивилл учился в Варшавском университете, несколько лет после защиты диплома работал на факультете философии и социологии, но позже ушел в бизнес. И преуспел в этом. Одна из крупных польских компаний, с которой связано имя Матея Радзивилла, занимается реконструкцией и строительством железнодорожных путей. Когда-то он возглавлял это предприятие, а сегодня ведет его дела в Литве.

На выставке в Минске представлено около ста предметов из коллекции князя — миниатюры, медали, художественные ткани, графические и живописные портреты. Несколько произведений достались от родственников. Что-то было куплено у антикваров, с которыми знаком лично. Что-то — с аукционов.

— Дома остались только Сапеги и представители других фамилий, — шутил князь, имея в виду, что привез в Минск все портреты Радзивиллов, которыми владеет.

Имена авторов, которые создали большинство произведений, неизвестны. Лишь немногие картины написаны знаменитыми художниками. Например, итальянцем Марчелло Баччарелли (1731−1818), который работал при дворе Станислава Августа Понятовского.

— Эти портреты, как фотографии сегодня. Их могли повторять по нескольку раз для разных резиденций, — пояснил коллекционер.

На истории одной из картин остановился подробнее. Она выделяется в череде портретов. Это сюжетное полотно «Охота в Несвиже с участием кронпринца Вильгельма».

— Как-то ко мне в гости приехал один итальянский князь. Он великий охотник. Посмотрел внимательно на картину и сказал: «Как можно было подстрелить медведя зимой?» Но, похоже, зверя разбудили к приезду кронпринца, — шутил Радзивилл.

Картина «Охота в Несвиже…» — из тех, что ассоциируются у него с детством. Она принадлежала бабушке Матея Радзивилла.

— В бабушкином доме всегда собиралось много гостей. И у меня была возможность общаться с ее близким кругом — людьми, которые родились в XIX веке. Благодаря им стал интересоваться историей не только своего рода, но и других — Сапегов, Чарторыйских.

Сегодня он старается увлечь этим своих детей — у Матея Радзивилла их пятеро. Уверен, что навязывать знания — бессмысленно. Важно разговаривать в семье, рассказывать о предметах, которые передаются из поколения в поколение.

В Несвижском замке, исторической фамильной резиденции Радзивиллов, был не раз. В этот приезд поездку туда не планирует. Может быть, осенью, на столетие Эльжбеты Радзивилл — дочери последнего хозяина замка, которой довелось жить там в детстве и юности.

— Несмотря на возраст, тетя еще сильная. И мне бы хотелось еще раз привезти ее в Несвиж.

На вопрос посетителя музея, где можно посмотреть выставку в Польше, коллекционер ответил с иронией. Обычно предметы хранятся у него дома, а туда билетов не продается. И добавил, что если историки искусства обращаются с просьбой познакомиться с коллекцией, всегда рад этому.

После часового общения с князем гости вечера выстроились в очередь за автографами. Молодые белорусские дизайнеры Анастасия Васюченко и Мария Старикова решились показать Матею Радзивиллу осовремененные исторические портреты. На одном из эскизов один из представителей могущественного княжеского рода изображен в очках, как у Джона Леннона. Князь одобрил работы и пожелал дизайнерам удачи.

— Мы так волновались! Но ему понравилась наша идея, — радовались девушки.

Заверили, что коллекция трикотажа уже в разработке, в продаже появится осенью нынешнего года.

Выставка произведений из коллекции Матея Николая Радзивилла «Радзивиллы: судьбы страны и рода» продлится по 16 апреля в Национальном художественном музее. Экспозицию дополняют портреты князей из собрания музея, которые до 1939 года находились в Несвижском замке. А также редкие старопечатные книги и фотоальбом из коллекции Национальной библиотеки и документы из фондов Национального архива Республики Беларусь.


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