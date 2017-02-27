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Беларусь снова повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 27.02.2017, 15:30
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Пошлины в очередной раз будут повышены уже с 1 марта.

Беларусь с 1 марта 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает interfax.by.

Соответствующее решение содержится в постановлении совета министров Беларуси N160 от 25 февраля.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $89,5 до $91 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $49,2 до $50 за 1 тонну, на товарные бензины - с $26,8 до $27,3 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 тонну (была $26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля 2017 года.javascript:tabSelect('tabBEL');


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