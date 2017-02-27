Новое открытие ученых о Луне может кардинально переписать историю 11 27.02.2017, 15:45

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Выводы ученых основаны на исследовании доставленных на Землю лунных пород.

Новые исследования лунных пород, которые доставили на Землю во время космической миссии Apollo 14, позволили узнать точный возраст Луны.

Об этом сообщает издание Seeker (перевод – obozrevatel.com).

Расчеты ученых показывают, что на самом деле Луна на несколько сотен миллионов лет старше, чем считалось ранее. Исследователи отмечают, что возраст спутника Земли 4,51 миллиардов лет. Это означает, что этот космический объект сформировался всего через 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

Следует напомнить, что самой популярной теорией возникновения Луны считается столкновение Земли с планетой Тейя, которая размерами сопоставима с Марсом. Ученые предполагают, что после этой катастрофы загадочная планета продолжила свое движение, а из осколков Земли образовался спутник Земли.