закрыть
27 февраля 2017, понедельник, 19:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Роналду стал лучшим пенальтистом за всю историю Испанской лиги

  • 27.02.2017, 15:58
  • 12,890

Португальский полузащитник занял первую строчку, после реализованного 11-метрового удара в матче с Вильярреалом.

Вингер Реала Криштиану Роналду обошел Уго Санчеса и вышел на 1-е место в списке лучших пенальтистов за всю историю Ла Лиги, пишет football.ua.

Сегодня Реал вырвал победу 3:2 над Вильярреалом, проигрывая 0:2 по ходу матча. Криштиану Роналду с пенальти сравнял счет в поединке.

После гола с 11 метров в ворота Севильи 15 января португалец занимал 1-ю строчку в списке самых бомбардиров-пенальтистов Ла Лиги. Ее Криштиану делил с другой легендой Реала – Уго Санчесом. Теперь же на счету Роналду 57 забитых с пенальти мячей в чемпионате Испании и единоличное лидерство по этому показателю.

На счету нападающего Барселоны Лионеля Месси 43 реализованных удара с 11 метров.


Мнение

Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию