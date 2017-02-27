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Прокурор потребовал для маньяка с бензопилой 15 лет лишения свободы

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  • 27.02.2017, 16:05
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Владислав Казакевич
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Минском городском суде начались прения по делу о нападении на торговый центр.

В зале присутствовали родители обвиняемого Владислава Казакевича, они сидят на одной скамье с потерпевшими, сообщает tut.by.

— Рассмотрение уголовного дела не осталось без эмоций у потерпевших. Любому адекватному человеку тяжело воспринимать потерю близкого, — начал свое выступление гособвинитель Олег Буйленков. В своей речи он обратил внимание на то, что Казакевич «решился на столь вызывающий характер преступления».

- Казакевича совершил чудовищное преступление, действуя «из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, демонстративно проявляя неуважение к обществу, демонстрируя свое прево сходство, проявляя бесчинство и агрессию». Казакевича не остановило то, что он не смог устроить нападение в МИТСО, он наоборот скорректировал свой план, и с желанием убить как можно больше людей отправился в ТЦ «Европа». Вина обвиняемого подтверждается в совокупности всех доказательств, — отметил прокурор.

Олег Буйленков попросил суд приговорить обвиняемого к 15 годам лишения свободы. во время его выступления плакали не только потерпевшие, но и мама Влада. Сын, сидя в железной клетке, не сводил с нее глаз. Сам он воспринял слова прокурора абсолютно спокойно.

Напомним, суд неделю рассматривает уголовное дело в отношении Влада Казакевича, который вечером 8 октября устроил нападение в ТЦ «Европа». В торговый центр он пришел с бензопилой, топором, и молча, не говоря ни слова, бросился на людей. 43-летняя продавец оптики Елена Александронец погибла на месте, еще две женщины пострадали. Казакевича судят сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 139 «Убийство», ч.1 ст. 339 «Хулиганство» и ч.1 ст. 13 «Приготовление к преступлению». Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому — 15 лет лишения свободы. В момент совершения преступления Владу Казакевичу было 17 лет, он был несовершеннолетним. Хотя ч.2 ст. 139 «Убийство с особой жестокостью» предусматривает самое суровое наказание, вплоть до смертной казни, применять такую меру к несовершеннолетним и женщинам нельзя.

— Вину признаю полностью, — еще в первый день суда заявил обвиняемый Казакевич.

Во время своего допроса рассказал, что никого в жизни не любит, ему нравится одиночество и после окончания университета планировал устроить теракт, чтобы «убивать китайцев и мусульман». На вопрос почему ответил: «Просто ради прикола. Ради забавы».

— Мне нравились фильмы про маньяков. Меня привлекал терроризм, убийства. Любил посмотреть литературу про ИГИЛ, — невозмутимо говорил Влад Казакевич.

В понедельник, 27 февраля, потерпевшая Анна Розентова, которая работает в ТЦ «Европа» продавцом, заявила моральный иск на сумму в 1,5 тысячи рублей. Она пояснила, что после ЧП месяц не могла выйти из дома, до сих пор передвигается только на такси и боится общественного транспорта.

— Это отразилось на моей учебе, так как я артистка (Розентова учится на дирижера — прим.). Я боюсь выходить на сцену.

— Иск и его размер признается, — заявил адвокат обвиняемого.

Сам Казакевич попросил «удовлетворить его частично», но не смог точно объяснить, с какими требованиями согласен, с какими — нет.

— Позиция такая: поменьше исков, — сказал он.

Позже адвокат уточнила: обвиняемый согласен оплатить материальный вред (затраты на похороны, лекарства) в полном объеме. Что же касается моральной компенсации, то он признает не все суммы, а только те, которые выплатили его родители потерпевшим накануне суда — по 1−2 тысячи рублей.

Общая же сумма всех исков от потерпевших, заявленных к Казакевичу, составила 266 тысяч рублей.

Напомним, в медицинской карточке Казакевича, которую обозревали в суде, указан диагноз «шизоидное расстройство личности», он совершал несколько попыток суицида. Однако экспертиза признала его вменяемым.

С учетом того, что в момент совершения преступления Казакевич был несовершеннолетним, наказание он будет отбывать в колонии не усиленного, а общего режима. Это значит, что он не будет сидеть с самыми опасными преступниками: в исправительную колонию в условиях общего режима направляются осужденные за кражи, хулиганство.


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