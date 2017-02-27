Житель Молодечно выходил аиста, от которого отказались госслужбы

Житель Молодечно выходил аиста, от которого отказались госслужбы11
- 27.02.2017, 16:15
- 1,103
С приходом тепла птица вернется в свою среду обитания.
Житель Молодечно Иосиф, который приютил аиста Буслю на зиму, рассказал изданию mlyn.by что государственные инстанции в помощи отказали, а ему стало жалко птицу, ведь на морозе она бы погибла.
«Первый раз я увидел аиста осенью у нас на территории предприятия, где я работаю. Никто не знает, как он попал к нам, территория ограждена. Сам на юг улететь молодой аист не смог, раненый, видимо, что-то с крылом случилось. Стали работники подкармливать его. Обращались в охрану природы, лесничество, местную газету, чтобы помогли, подсказали, куда его можно определить, но безрезультатно», — рассказал Иосиф.
Когда пошли дожди да мокрый снег, на семейном совете решили взять птицу к себе.
«Сначала аист жил в сарае, а когда стал мороз — сделал загончик в подвале под домом, там и живет. Кормим свежемороженой рыбой, мясо-костным кормом для животных, вода постоянно стоит. Каждый день меняю ее», — рассказывает хозяин.
А в середине февраля Иосифу на работу позвонила супруга. Аист начал бушевать в подвале.
«Жена подумала, что туда забежал кот. А оказалось, что за забором стоял другой аист и клекотал. Он стоял напротив окна подвала, где был Бусля. Когда он улетел, наш аист успокоился. Очень этому были удивлены, ведь есть же какая-то между птицами связь», — отмечает Иосиф.
Выпустить аиста на природу Иосиф планирует с приходом тепла.