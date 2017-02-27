Житель Молодечно выходил аиста, от которого отказались госслужбы 11 27.02.2017, 16:15

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С приходом тепла птица вернется в свою среду обитания.

Житель Молодечно Иосиф, который приютил аиста Буслю на зиму, рассказал изданию mlyn.by что государственные инстанции в помощи отказали, а ему стало жалко птицу, ведь на морозе она бы погибла.

«Первый раз я увидел аиста осенью у нас на территории предприятия, где я работаю. Никто не знает, как он попал к нам, территория ограждена. Сам на юг улететь молодой аист не смог, раненый, видимо, что-то с крылом случилось. Стали работники подкармливать его. Обращались в охрану природы, лесничество, местную газету, чтобы помогли, подсказали, куда его можно определить, но безрезультатно», — рассказал Иосиф.

Фото: Павел ЗАГОРСКИЙ

Когда пошли дожди да мокрый снег, на семейном совете решили взять птицу к себе.

«Сначала аист жил в сарае, а когда стал мороз — сделал загончик в подвале под домом, там и живет. Кормим свежемороженой рыбой, мясо-костным кормом для животных, вода постоянно стоит. Каждый день меняю ее», — рассказывает хозяин.

А в середине февраля Иосифу на работу позвонила супруга. Аист начал бушевать в подвале.

Фото: Павел ЗАГОРСКИЙ

«Жена подумала, что туда забежал кот. А оказалось, что за забором стоял другой аист и клекотал. Он стоял напротив окна подвала, где был Бусля. Когда он улетел, наш аист успокоился. Очень этому были удивлены, ведь есть же какая-то между птицами связь», — отмечает Иосиф.

Выпустить аиста на природу Иосиф планирует с приходом тепла.