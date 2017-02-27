Долг Беларуси перед «Газпромом» вырос до $600 миллионов 38 27.02.2017, 16:19

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Фото: РИА «Новости»

Вице-премьер России заявил, что Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что между Россией и Беларусью остаются разногласия по газовому вопросу, а Минск должен за газ уже 600 млн долларов, сообщает tut.by.

Сумма долга Беларуси перед Россией за поставки газа на данный момент составляет порядка 600 млн долларов.

«Недоплата составляет порядка 600 млн долларов. Значительная часть этих денег в силу нашей налоговой системы, в силу того, что «Газпром» контролируется государством, должна пойти в бюджет в виде налога на прибыль или дивидендов «Газпрома», — сказал он.

«Это потери бюджета прямые, это потери акционеров „Газпрома“. Мы не можем на это не обращать внимания, поэтому частично компенсируем это за счет недопоставок нефти», — добавил он.

«У нас разногласия остаются», — сказал он, отвечая на вопрос, изучило ли руководство России и Беларуси подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу.

«Переговоры продолжаются, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения. Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», — добавил вице-премьер.

Также Дворкович отметил, что переговоры идут «сложно».

24 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва близки к согласованию условий поставок газа.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 28 января 2017 года сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 550 миллионов долларов.