Слуцк - одна из самых неприступных крепостей Речи Посполитой

Слуцк - одна из самых неприступных крепостей Речи Посполитой7
- 27.02.2017, 16:26
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Секреты города, непокоренного московскими войсками.
Слуцк был единственным городом на территории Беларуси, который устоял во время нападения московских войск в XVII веке. Но что случилось с крепостью, об этом рассказал belsat.eu.
Город не пострадал благодаря цитадели, которую построил вокруг него Богуслав Радзивилл. Весь Слуцк представлял собой крепость. И если население страны во время той войны понесло большие потери, на валах Слуцка погиб только один человек.