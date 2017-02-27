Слуцк - одна из самых неприступных крепостей Речи Посполитой 7 27.02.2017, 16:26

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Секреты города, непокоренного московскими войсками.

Слуцк был единственным городом на территории Беларуси, который устоял во время нападения московских войск в XVII веке. Но что случилось с крепостью, об этом рассказал belsat.eu.

Город не пострадал благодаря цитадели, которую построил вокруг него Богуслав Радзивилл. Весь Слуцк представлял собой крепость. И если население страны во время той войны понесло большие потери, на валах Слуцка погиб только один человек.