Давший отпор милиции фермер через полтора месяца выйдет на свободу 12 27.02.2017, 16:33

7,474

Александр Бельчук

Фото: «Радыё Свабода»

Суд в Малорите засчитал Александру Бельчуку время, проведенное под следствием.

Малоритский суд признал фермера Александра Бельчука виновным в «насилии» в отношении сотрудника ОМОН Дениса Зенютича и приговорил его к 6 месяцам колонии.

Из срока, присужденного Александру Бельчуку, исключено время, которое он находился под стражей в СИЗО - с середины октября 2016 года.

Прокурор запрашивал для фермера 1 год исправительной колонии общего режима.

Как рассказал «Радыё Свабода» брестский правозащитник Владимир Величкин, этого процесса вообще не должно быть:

«Суд руководствуется презумпцией доверия сотрудникам милиции. Суд постоянно давил на свидетелей со стороны обвиняемого, и в то же время мягко относился к свидетелям со стороны милиции. Из материалов дела видно, что милиция не выполнила своих формальных обязанностей - не представлялась, документов не показывала. Они стали считать, что их долг - не охрана общественного порядка и благосостояния граждан, не борьба с преступностью, а «что хочу, то ворочу». Они сами спровоцировали эту ситуацию своими непрофессиональные действия. И если бы руководство милиции было чуть более разумнее, то дело можно было бы остановить».

Фермер Александр Бельчук из села Орлянка Малоритского района осужден по статье 364 Уголовного кодекса. Якобы 12 октября 2016 года фермер «совершил насилие» в отношении прапорщика брестского ОМОНа Дениса Зенютича. В суде Бельчук вины не признал, говорил, что милиционер его оклеветал и что, наоборот, он сам пострадал от милиционеров.

Конфликт между семьей Бельчуков и сотрудниками милиции и ОМОНа случился 12 октября 2016 года. Как утверждают Бельчуки, в тот день к ним во двор приехали неизвестные и похитили Николая Бельчука, а родственники на нескольких машинах погнались его спасать.

Неизвестные остановились и в ходе конфликта использовали оружие.

Позже неизвестные оказались сотрудниками милиции и ОМОНа. Бельчуки говорят, что не знали, что это милиционеры, так как они были без опознавательных знаков.