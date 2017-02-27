В Cети появилось видео вчерашнего солнечного затмения 27.02.2017, 16:45

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В воскресение жители Южного полушария Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.

Такое затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее, пишет nv.ua.

Такое затмение могли наблюдать в воскресение, 26 февраля, жители Чили, Аргентины, южной части Африки. Также затмение было видно в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В Аргентине, лучшие места для наблюдения затмения были расположены в южной части провинции Чубут, в городах Факундо и Сармьенто. Максимальная фаза затмения наступила около 17 часов по Киеву.

В год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений, полными либо кольцеобразными могут быть не больше двух их них. Кольцеобразные затмения бывают примерно в три-четыре раза реже полных.

Следующее затмение земляне увидят 21 августа.