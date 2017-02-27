Минчане протестуют против строительства «БелБиограда» 27.02.2017, 17:03

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Иллюстрационное фото onliner.by

Жильцы домов на улице Скорины собирают подписи против строительства научно-технологического парка.

Проект входит в план детального планирования застройки района, который сейчас обсуждают в Первомайском районе, пишет tut.by.

По проекту в квартале улиц Ф. Скорины — Стариновской — Проектируемой № 1 — полосы отвода железной дороги — Проектируемой № 3 должны появиться административно-торговое здание, СТО. К тому же эту территорию рассматривают как перспективную для строительства научно-производственного корпуса Национальной академии наук, физкультурно-оздоровительного комплекса с пунктом проката велосипедов, тренажерным залом, кафе и четырех многоэтажных гаражей на 350, 900, 1000 и 1400 машино-мест. Все это, если будет одобрено, построят до 2030 года.

Научно-производственный корпус Национальной академии наук — это «БелБиоград». Он, как рассказывали ранее ученые, станет особой технологической зоной со специальным налоговым режимом, где будут реализованы проекты в сфере био-, нанотехнологий, фармацевтики, микро- и наносистемной техники.

Но жильцы домов, которые расположены возле участка, где планируют строить здание для большой науки и новейших технологий не согласны с планами архитекторов. И предлагают свои варианты. Например, исключить из проекта «БелБиоград». Аргументируют тем, что размещать производство возле жилых домов запрещено.

Вместо СТО предлагают построить продовольственный магазин с гостевой парковкой. А еще — разместить шумозащитные вдоль многополосной трассы, которую хотят проложить вдоль железной дороги, или совсем исключить эту трассу. И построить в лесу на месте недостроя, который тут стоит, ФОК. Свои подписи жильцы дома планируют сегодня отправить в администрацию Первомайского района.