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Юниорская сборная Беларуси по биатлону завоевала бронзу в эстафете

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  • 27.02.2017, 17:16
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Победу на Чемпионате мира в Словакии праздновали норвежцы.

Юношеская сборная Беларуси (Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский) завоевала бронзу в эстафете на чемпионате мира в Словакии. Победу в этом виде программы одержали норвежцы, серебро досталось россиянам, пишет «Прессбол».

Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Юноши 

1. Норвегия (Й.Кросгатер, В.Сорум, С.Баккен) (0+6) 55.05,4 

2. Россия (А.Мяконький, И.Новопашин, С.Халили) (2+9) +54,2 

3. Беларусь (К.Тюрин, И.Авсеенко, Д.Лазовский) (0+8) +1.41,6


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