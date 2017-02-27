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Протестующие созывают митинг в Куропатах

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  • 27.02.2017, 17:20
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Фото: «Радыё Свабода»

Власти намерены продолжить стройку бизнес-центра возле Куропат.

Комиссия по рассмотрению результатов общественных слушаний собралась сегодня в администрации Первомайского района Минска и утвердила изменения, согласно которым конфликтная площадка, где недавно началось строительство бизнес-центра, не входит в охранную зону.

Представитель «Минскграда» представил план, остановившись на некоторых объектах, находящихся в Первомайском районе - учреждении здравоохранения и парковках. О строительстве бизнес-центра ничего не было сказано, пишет nn.by.

9 человек проголосовали «за», 1 - «против», 1 - воздержался. Таким образом, детальный план утвержден.

Помимо представителей комиссии, на заседание пришли около 30 общественных активистов, среди которых Алексей Янукевич, Юрий Беленький, Павел Северинец, а также жители Первомайского и Советского районов. Общественность настаивала, что была нарушена процедура вывода из охранной зоны участка около Куропат, где началась стройка офисного центра.

Политики Алексей Янукевич и Павел Северинец призвали провести в пятницу в 18.00 общегородской митинг возле Куропат.


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