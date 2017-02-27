Бывший муж Ольги Корбут о продаже золотых медалей: Она сделала это не от бедности 5 27.02.2017, 17:36

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Олимпийская чемпионка получила $183 тысячи за медали, автограф и купальник.

На американском аукционе Heritage Auctions, а 61-летняя Ольга Корбут живет в США, белорусская гимнастка выставила на продажу все, что она получила за свою блестящую карьеру: от значка «Мастер спорта СССР» (от 250 долларов) и гимнастического купальника (2500 долларов) до золотой медали мюнхенской Олимпиады-1972. Всего - 32 лота. А на случай, если выложить деньги будет готов какой-нибудь ценитель гимнастики, Ольга приложила даже свой старый американский паспорт.

Нет, за два дня торгов реликвии от Корбут не расхватали и не купили за баснословные деньги, но часть все-таки ушла с молотка. Всего выручили на 230 тысяч долларов.

Командная медаль Олимпиады-1972 продана за 66 000, золото за вольные упражнения - за 52 800 долларов, серебро за упражнения на брусьях - за 24 600 долларов. Золото Олимпиады-1976 в Монреале ушло за 57 600 долларов, а серебро за упражнения на бревне - за 24 600 долларов. Купальник - 3 тысячи долларов, автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением - за 49 долларов.

Аукционный дом получит 20% от вырученной суммы. А Ольге Корбут останется лишь 183 300 долларов.

Столько получила та, благодаря которой в мире начался гимнастический бум, та, которая своими трюками приводила в восторг всех: от белорусского работяги до американского президента, та, которую называли чудом с косичками. Этот ряд можно продолжить невероятными фактами из биографии Ольги Корбут, но мозг сверлит вопрос: неужели вот так проходит слава мирская? Легенде не хватает денег на жизнь?

Но бывший муж и солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич просит не драматизировать ситуацию:

- Она говорит, что вольна распоряжаться своими вещами как захочет. А чего эти железки будут лежать дома?!

- Ничего себе железки?! Это же уникальные вещи.

- Да, уникальные, но они валяются. Пускай будут деньги. А медали никуда не пропадут, наоборот, кто-то их будет видеть. А вы бы так не сделали?

- Не знаю. Зато знаю, что есть вещи, которые если не для всего мира, то для отдельно взятого человека бесценны. Корбут - уникум, как уникальны и ее медали.

- Ну и что? Знаменитые картины, из-за того что их покупают и продают коллекционеры, никуда не исчезают.

- Но неужели ей так просто расстаться с медалями, которые наверняка были очень дороги.

- Да, дороги. Это ее жизнь, она вкалывала.

- То есть мотив такой: лучше получить сейчас за эти медали деньги, чем не получить ничего и оставить их дома?

- Конечно, бывает, медали воруют. Это нормальный жест. А тогда за эти медали ничего спортсменам не платили. Не то что сейчас.

- А может быть, Ольге не за что жить?

- Нет, это неправда. Она нормально живет.

- Как нормально?

- Она живет в Финиксе, штат Аризона. У нее нормальный муж, моложе ее. С Ольгой все в порядке. Периодически она тренирует, учит детей. Фигура у Ольги такая же, как была, и многие упражнения она может показать на собственном примере.

- Хотите сказать, что своей жизнью она довольна?

- Конечно. Это у нас кто-то может сказать, мол, это не патриотично, как, мол, можно свои медали продать… В Штатах это нормально воспринимается. Распродажи своих вещей устраивают многие звезды. А медали эти никуда не продадут.

- Как часто вы общаетесь?

- Почти раз в неделю созваниваемся. Вот то, что я вам рассказываю про медали, она мне говорила. Хотя, на мой взгляд, она дешево их продала. Ольга в свое время была одной из популярных женщин в мире.

- На своем сайте она представляет себя как маму гимнастики.

- Ольга перевернула мир гимнастики, повела этот вид спорта за собой. Она впервые сделала сальто на бревне, «Петлю Корбут». В Америке ее знают и на руках носят.

- Даже не припомню, когда Ольга в последний раз была в Беларуси?

- Она иногда инкогнито приезжает. Не любит общение с журналистами. Ее один раз ославили, когда сообщили, будто она украла продукты из магазина (на сумму в 19 долларов. - Прим.). А она кошелек в машине оставила.

- Ольга уже бабушка?

- Да, у нашего сына Ричарда родился мальчик Валентин, ему почти три года.

- Она внука видела?

- По скайпу. Она и с сестрами, которые в Гродно живут, общается.

Справка

Ольга Корбут. Родилась 16 мая 1955 года в Гродно. На Олимпиаде-1972 в Мюнхене она завоевала три золотые медали и одну серебряную. Тогда ее назвали чудом с косичками. При росте 152 см 17-летняя Дюймовочка весила 39 кг. Увидев ее, президент США Никсон воскликнул: «Вы такая маленькая!» Через четыре года, в Монреале-1976, она добавила в свой актив еще по одному золоту и серебру. Ее уникальный рискованный элемент «Петля Корбут» сейчас запрещен в гимнастике. В 1977 году закончила истфак Гродненского университета. В 1978 году вышла замуж за солиста «Песняров» Леонида Борткевича. У них родился сын Ричард. С 1991 года Ольга живет в США. В 2000 году ее брак с Леонидом распался. В Америке она вышла замуж во второй раз.