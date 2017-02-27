Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» 3 Роман Яковлевский

27.02.2017, 17:47

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Роман Яковлевский

Фото: tut.by

Ни глава МИД, ни представители силового блока Беларуси так в Мюнхене и не появились.

На прошедшей в феврале в Мюнхене 53- й ежегодной конференции по вопросам политики безопасности 500 участников форума обсуждали вопросы общей политики ЕС в сфере безопасности и обороны, будущее НАТО при президенте Дональде Трампе, борьбу с терроризмом, вооруженный конфликт на востоке Украины, войну в Сирии и отношения Запад-Россия.

В прошлом году Беларусь представлял глава МИД Владимир Макей. Судя по официальной информации, он тогда смог провести серию рабочих встреч с некоторыми важными участниками конференции. Впоследствии они смогли принести определенные плоды для многовекторного Минска, позиционирующего себя как «донор региональной безопасности».

Благодаря местному агитпропу и некоторым мозговедам, а также европейским СМИ создавалось впечатление, что ни один международный форум теперь не может обойтись без участия такого «донора». Появилась даже идея обогатить «минскую площадку» на украинскую тему еще и разговорами вообще на глобальные темы разномастных экспертов, политологов из разных стран мира. Этакий Давос, а скорее Валдай, в одном из многофункциональных объектов на белорусской земле. Как известно, во время «большого разговора» Лукашенко публично эту идею (говорят Макея) поддержал. Поэтому более чем странным выглядело то, что на этот раз Беларусь почему-то была представлена лишь недавно приехавшим в Берлин послом Денисом Сидоренко.

Понятно, что и насыщенность, полезность для официального Минска неформальных контактов, чем славится данный форум, были куда скромнее. Если они вообще были. О Мюнхене-2017 пока молчат и трубадуры мидовской активности. Судя по скромным сообщениям БТ на данную тему, вернее одного из его телеканалов, их просто могло и не быть в это время в баварской столице. А ведь там была своего рода европейская презентация администрации Трампа в лице вице-президента Майка Пенса.

Но, похоже, высокопоставленным чиновникам из Минска там было просто делать нечего. А ведь были времена, когда на Мюнхенскую конференцию приглашали не только глав МИД суверенной Беларуси, но и министра обороны. Стоит напомнить, как уже в далеком 2005 году министр обороны Республики Беларусь генерал-полковник Леонид Мальцев лично общался с участниками 41-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Правда, с участием белорусских министров была и другая мюнхенская история.

Как известно, из-за грубых и массовых нарушений прав человека после выборов президента 19 декабря 2010 года Беларуси было отказано в участии в очередной Мюнхенской конференции по безопасности. Постоянный председатель этого международного форума Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) отменил в январе 2011 года соответствующее приглашение министру иностранных дел Беларуси Сергею Мартынову.

Так что практика отмены приглашений в Мюнхен имеется. И кому могли быть посланы в Минск на этот раз официальные приглашения, представляется интересным. Поэтому истинная причина лишь посольского уровня нынешнего участия, как себя именует официальный Минск, «донора региональной безопасности», воспринимается малопонятной.

Особенно, когда, едва вернувшись из Мюнхена домой, глава МИД РФ Сергей Лавров принял у себя белорусского коллегу. По заверениям пресс-секретаря МИД РБ, встреча двух министров носила обычный, рабочий характер и не была какой-то внеплановой. Понятно, что ведомственный рупор, сам побывавший накануне в Москве, озвучил ту версию, которую ему поручил шеф. Но появление Макея не в Мюнхене, а в Москве все же дает повод сомневаться в озвученной белорусским МИД версии плановой встречи на Смоленской площади.

По некоторым данным, существовала вероятность появления на 53-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности и таких представителей силового блока белорусского режима, как госсекретарь Совета безопасности или министр обороны Беларуси. Однако ни глава МИД, ни эти генералы так в Мюнхене и не появились. Если так, то вопрос: почему?

Роман Яковлевский, политический обозреватель, специально для Charter97.org