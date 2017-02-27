Дешевые билеты «Белавиа» на популярные рейсы раскупили за ночь

Дешевые билеты «Белавиа» на популярные рейсы раскупили за ночь3
- 27.02.2017, 17:53
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Компания добавляет места по акции.
В полночь стартовала акция «Белавиа». 27 и 28 февраля авиакомпания продает билеты по специальным ценам. За перелет туда и обратно — 50 евро, плюс таксы и сборы. Уже продано около 10 тысяч мест по акционной стоимости, пишет tut.by. Всего в систему продажи билетов выложено 27 тысяч мест по промотарифу.
Самые популярные направления: Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Также хорошо разбирают билеты в Сочи, Барселону, Лондон.
— По самым востребованным направлениям на каждый рейс мы выкладывали до 25 мест по акционной стоимости. Их раскупили за ночь, поэтому добавляем еще акционные билеты по популярным рейсам, — рассказывают в «Белавиа».
Во сколько обойдется перелет туда-обратно
Минск — Сочи — Минск — от 81 EUR
Минск — Амстердам — Минск — от 118 EUR
Минск — Алматы — Минск — от 103 EUR
Минск — Ашхабад — Минск — от 122 EUR
Минск — Баку — Минск — от 145 EUR
Минск — Барселона — Минск — от 117 EUR
Минск — Белград — Минск — от 113 EUR
Минск — Берлин — Минск — от 115 EUR
Минск — Будапешт — Минск — от 120 EUR
Минск — Батуми — Минск — от 99 EUR
Минск — Брюссель — Минск — от 115 EUR
Минск — Франкфурт — Минск — от 139 EUR
Минск — Женева — Минск — от 119 EUR
Минск — Ганновер — Минск — от 121 EUR
Минск — Хельсинки — Минск — от 105 EUR
Минск — Харьков — Минск — от 101 EUR
Минск — Стамбул — Минск — от 109 EUR
Минск — Калининград — Минск — от 61 EUR
Минск — Краснодар — Минск — от 81 EUR
Минск — Ларнака — Минск — от 119 EUR
Минск — Лондон — Минск — от 125 EUR
Минск — Львов — Минск — от 97 EUR
Минск — Милан — Минск — от 123 EUR
Минск — Ницца — Минск — от 129 EUR
Минск — Одесса — Минск — от 103 EUR
Минск — Париж — Минск — от 148 EUR
Минск — Прага — Минск — от 113 EUR
Минск — Рига — Минск — от 91 EUR
Минск — Рим — Минск — от 137 EUR
Минск — Стокгольм — Минск — от 107 EUR
Минск — Тбилиси — Минск — от 111 EUR
Минск — Тегеран — Минск — от 103 EUR
Минск — Астана — Минск — от 101 EUR
Минск — Вильнюс — Минск — от 62 EUR
Минск — Варшава — Минск — от 90 EUR
Сочи — Минск — Сочи — от 81 EUR
Амстердам — Минск — Амстердам — от 118 EUR
Алматы — Минск — Алматы — от 110 USD
Ашхабад — Минск — Ашхабад — от 130 USD
Баку — Минск — Баку — от 145 EUR
Барселона — Минск — Барселона — от 117 EUR
Белград — Будапешт — Белград от 117 EUR
Белград — Минск — Белград от 113 EUR
Берлин — Минск — Берлин — от 114 EUR
Будапешт — Белград — Будапешт — от 127 USD
Будапешт — Минск — Будапешт — от 130 USD
Батуми — Минск — Батуми — от 99 EUR
Брюссель — Минск — Брюссель — от 95 EUR
Франкфурт — Минск — Франкфурт — от 139 EUR
Женева — Минск — Женева — от 129 USD
Ганновер — Минск — Ганновер — от 121 EUR
Хельсинки — Минск — Хельсинки — от 105 EUR
Харьков — Минск — Харьков — от 107 USD
Стамбул — Минск — Стамбул — от 116 USD
Калининград — Минск — Калининград — от 61 EUR
Краснодар — Минск — Краснодар — от 81 EUR
Ларнака — Минск — Ларнака — от 119 EUR
Лондон — Минск — Лондон — от 134 USD
Львов — Минск — Львов — от 104 USD
Милан — Минск — Милан — от 123 EUR
Ницца — Минск — Ницца — от 129 EUR
Одесса — Минск — Одесса — от 109 USD
Париж — Минск — Париж — от 148 USD
Прага — Минск — Прага — от 119 USD
Рига — Минск — Рига — от 91 EUR
Рим — Минск — Рим — от 137 EUR
Стокгольм — Минск — Стокгольм — от 114 USD
Тбилиси — Минск — Тбилиси — от 111 EUR
Тегеран — Минск — Тегеран — от 103 EUR
Астана — Минск — Астана — от 108 USD
Вильнюс — Минск — Вильнюс — от 67 EUR
Варшава — Минск — Варшава — от 101 USD