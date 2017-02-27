Дешевые билеты «Белавиа» на популярные рейсы раскупили за ночь 3 27.02.2017, 17:53

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Фото: tut.by

Компания добавляет места по акции.

В полночь стартовала акция «Белавиа». 27 и 28 февраля авиакомпания продает билеты по специальным ценам. За перелет туда и обратно — 50 евро, плюс таксы и сборы. Уже продано около 10 тысяч мест по акционной стоимости, пишет tut.by. Всего в систему продажи билетов выложено 27 тысяч мест по промотарифу.

Самые популярные направления: Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Также хорошо разбирают билеты в Сочи, Барселону, Лондон.

— По самым востребованным направлениям на каждый рейс мы выкладывали до 25 мест по акционной стоимости. Их раскупили за ночь, поэтому добавляем еще акционные билеты по популярным рейсам, — рассказывают в «Белавиа».

Во сколько обойдется перелет туда-обратно

Минск — Сочи — Минск — от 81 EUR

Минск — Амстердам — Минск — от 118 EUR

Минск — Алматы — Минск — от 103 EUR

Минск — Ашхабад — Минск — от 122 EUR

Минск — Баку — Минск — от 145 EUR

Минск — Барселона — Минск — от 117 EUR

Минск — Белград — Минск — от 113 EUR

Минск — Берлин — Минск — от 115 EUR

Минск — Будапешт — Минск — от 120 EUR

Минск — Батуми — Минск — от 99 EUR

Минск — Брюссель — Минск — от 115 EUR

Минск — Франкфурт — Минск — от 139 EUR

Минск — Женева — Минск — от 119 EUR

Минск — Ганновер — Минск — от 121 EUR

Минск — Хельсинки — Минск — от 105 EUR

Минск — Харьков — Минск — от 101 EUR

Минск — Стамбул — Минск — от 109 EUR

Минск — Калининград — Минск — от 61 EUR

Минск — Краснодар — Минск — от 81 EUR

Минск — Ларнака — Минск — от 119 EUR

Минск — Лондон — Минск — от 125 EUR

Минск — Львов — Минск — от 97 EUR

Минск — Милан — Минск — от 123 EUR

Минск — Ницца — Минск — от 129 EUR

Минск — Одесса — Минск — от 103 EUR

Минск — Париж — Минск — от 148 EUR

Минск — Прага — Минск — от 113 EUR

Минск — Рига — Минск — от 91 EUR

Минск — Рим — Минск — от 137 EUR

Минск — Стокгольм — Минск — от 107 EUR

Минск — Тбилиси — Минск — от 111 EUR

Минск — Тегеран — Минск — от 103 EUR

Минск — Астана — Минск — от 101 EUR

Минск — Вильнюс — Минск — от 62 EUR

Минск — Варшава — Минск — от 90 EUR

Сочи — Минск — Сочи — от 81 EUR

Амстердам — Минск — Амстердам — от 118 EUR

Алматы — Минск — Алматы — от 110 USD

Ашхабад — Минск — Ашхабад — от 130 USD

Баку — Минск — Баку — от 145 EUR

Барселона — Минск — Барселона — от 117 EUR

Белград — Будапешт — Белград от 117 EUR

Белград — Минск — Белград от 113 EUR

Берлин — Минск — Берлин — от 114 EUR

Будапешт — Белград — Будапешт — от 127 USD

Будапешт — Минск — Будапешт — от 130 USD

Батуми — Минск — Батуми — от 99 EUR

Брюссель — Минск — Брюссель — от 95 EUR

Франкфурт — Минск — Франкфурт — от 139 EUR

Женева — Минск — Женева — от 129 USD

Ганновер — Минск — Ганновер — от 121 EUR

Хельсинки — Минск — Хельсинки — от 105 EUR

Харьков — Минск — Харьков — от 107 USD

Стамбул — Минск — Стамбул — от 116 USD

Калининград — Минск — Калининград — от 61 EUR

Краснодар — Минск — Краснодар — от 81 EUR

Ларнака — Минск — Ларнака — от 119 EUR

Лондон — Минск — Лондон — от 134 USD

Львов — Минск — Львов — от 104 USD

Милан — Минск — Милан — от 123 EUR

Ницца — Минск — Ницца — от 129 EUR

Одесса — Минск — Одесса — от 109 USD

Париж — Минск — Париж — от 148 USD

Прага — Минск — Прага — от 119 USD

Рига — Минск — Рига — от 91 EUR

Рим — Минск — Рим — от 137 EUR

Стокгольм — Минск — Стокгольм — от 114 USD

Тбилиси — Минск — Тбилиси — от 111 EUR

Тегеран — Минск — Тегеран — от 103 EUR

Астана — Минск — Астана — от 108 USD

Вильнюс — Минск — Вильнюс — от 67 EUR

Варшава — Минск — Варшава — от 101 USD