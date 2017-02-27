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Погибшие в аварии под Варшавой белорусы - журналистка и ее жених

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  • 27.02.2017, 18:08
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Полина Дорожкина

Белорусская дипмиссия в Польше помогает родственникам уладить формальности для того, чтобы забрать тела на родину.

- Погибли гражданин и гражданка Беларуси, а также гражданин России. Еще один белорус находится в госпитале, - подтвердил kp.by заведующий консульским отделом посольства Беларуси в Польше Валерий Цынкевич.

Автокатастрофа случилась на трассе под Варшавой 25 февраля. Она унесла жизни троих человек, еще четверо попали в больницу.

Оказалось, в "Пежо" на белорусских номерах ехала уроженка Могилева, бывшая журналистка украинской газеты "Сегодня" 29-летняя Полина Дорожкина. С ней были ее жених и двое друзей.

- Она ехала со своим женихом Никитой отдыхать. По-моему, они ехали в аквапарк в Литву, - рассказала изданию Сегодня.ua сестра погибшей белоруски.

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше помогает родным собрать документы для возвращения тел погибших на родину.

- Разрешение на вывоз дает прокуратура. Разрешение этого вопроса может занять от двух дней до двух недель, все очень индивидуально, - объясняет Цынкевич.


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