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Владимир Некляев: Режим постепенно сдает позиции

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  • 27.02.2017, 18:12
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Владимир Некляев

Ситуация в Беларуси кардинально меняется.

Такое заявление сделал, посещая зону противостояния в Куропатах, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт Владимир Некляев.

«Власть могла бы зачистить эту территорию от сотни протестующих за 5 минут, но боится внешнеполитических последствий: реакции Евросоюза, а за ним финансовых структур, что дают кредиты», - заявил «Радыё Рацыi» Некляев.

- В стране происходят довольно значительные события и очевидно, что они не полностью контролируются. Это было видно на Марше рассерженных белорусов в Минске, когда милиционеры были растеряны и не знали, что делать: у них не было точного решения «наивысшей личности» в государстве.

Поэт приводит вслед такой образ: «Остановить стройку в Куропатах - это, как выиграв первый сет, набрать силу, даже если ты играешь хуже соперника».


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