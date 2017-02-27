Витебчане о Лукашенко: Пусть забирает свой декрет и уходит

Витебчане о Лукашенко: Пусть забирает свой декрет и уходит12
- 27.02.2017, 18:31
Декрет о «тунеядцах» не на шутку возмутил белорусов.
26 февраля в Витебске, Бобруйске, Бресте и Барановичах люди вышли на акции протестов против абсурдного декрета.
Посмотрите, что говорят люди «Белсату».
«Хватит уже этих декретов от Балды», — требует женщина.
«Содрали с людей одежду, а теперь за шкуру взялись», — добавляет пенсионерка.
«Пусть забирает свой декрет и уходит. За него же никто не голосует», — возмущается бабушка.
Напомним, в Беларуси уже вторую неделю люди выходят на улицы не только против декрета «о тунеядцах», но и требуют отставки Лукашенко.
Главные лозунги маршей рассерженных белорусов «Баста!» и «Лукашенко, уходи!».