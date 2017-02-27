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Как живет человек, которому разрешено летать по всему миру бесплатно

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  • 27.02.2017, 18:47

Йатко - единственный человек в мире, у которого в свидетельстве о рождении в графе «место рождения» указан самолет.

13 февраля 1978 года во время рейса из Югославии в Австралию на борту самолета женщина родила ребенка. Это был один из первых случаев родов на борту за всю историю авиаперевозок. AdMe.ru показалось куда более интересным то, что произошло после...

Марии Тодев из Македонии было 18 лет. Она села в самолет из Белграда в Сидней, чтобы увидеться с мужем. За два часа до посадки у беременной Марии неожиданно начались роды. На помощь пришли бортпроводники и пассажиры.

Пуповину обработали с помощью виски, а крестным отцом стал пилот. Малыша назвали Йатко в честь авиакомпании JAT (сегодня она известна как AirSerbia).

Йатко — единственный человек в мире, у которого в свидетельстве о рождении в графе «место рождения» указан самолет и который получил право всю жизнь летать на самолетах авиакомпании JAT в любую точку мира бесплатно.

Вы не поверите, но за 39 лет Йатко ни разу не воспользовался своим подарком. Он мог отправиться в любой конец света, но предпочел остаться и жить в Австралии. А что бы сделали вы, будь у вас такой билет?


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