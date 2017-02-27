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Данкверт: Беларусь легализует санкционную продукцию

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  • 27.02.2017, 18:51

Беларусь в 2016 году легализовала 255 тысяч тонн санкционных яблок и груш для поставки в РФ.

Беларусь в 2016 году легализовала для поставки в РФ 255 тыс. тонн яблок и груш из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, полагает Россельхознадзор.

«Наш анализ показал, что 24 страны Африки, которые значились как поставщики яблок и груш в Беларусь, подтвердили, что не отгружали фрукты в Беларусь, таким образом, 255 тыс. тонн фруктов, поступивших якобы из этих стран, - это легализация санкционной продукции», - заявил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Среди стран, фитосанитарные сертификаты которых были подделаны, - Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Бенин, Либерия и другие.

На самом деле, по его словам, масштаб нарушений может быть больше.

Сославшись на официальные данные белорусской статистики, глава Россельхознадзора сообщил, что в прошлом году Беларусь ввезла 744 тыс. тонн яблок и груш и вырастила их 140 тыс. тонн. В Россию, по официальным данным, было поставлено 210 тыс. тонн.

«Получается, что в стране осталось 674 тыс. тонн яблок и груш, душевое потребление в этом случае, включая беззубых младенцев, составило 74,8 кг», - сказал он.

Средняя стоимость яблок, согласно данным Белстата, составила $1,74 за кг.

Только за последнюю неделю Россельхознадзор сообщил об обнаружении яблок из Польши в Московской области, Кургане, Красноярске и других регионах. Фрукты поступили из Беларуси. Вся санкционная продукция была уничтожена.


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