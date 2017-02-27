«За нашу и вашу свободу!» 27.02.2017, 19:04

Запрещенные в Беларуси «Дзецюкi» отыграли сильный концерт в Польше.

В Белостоке 25 февраля отыграла сольный концерт гродненская группа «Дзецюкi», которые в последнее время имеют проблемы с выступлениями на родине, пишет gs.by.

Группа, которая очень удачно сочетает бодрый панк-рок и белорусские фолк-мотивы, выделяется на белорусской альтернативной сцене еще и своими текстами. «Дзецюкi» в основном поют о событиях с белорусской истории, о которых еще в советское время было принято молчать. Тут вам и песня «Хлопцы-балахоўцы» о героях Слукого восстания и «Мужыцкая праўда» о косионерах Калиновского...

Многие песни группы в этот вечер звучали весьма актуально. К примеру, тема декрета №3 была затронута перед исполнением «Песни гродненского гастарбайтера». А перед песней «Тадеуш Костюшко» один из вокалистов группы, Александр Денисов, вспомнил, что на следующий день польские националисты в Гайновке маршировали в честь памяти командира АК «Бурого», отряд которого сжигал белорусские села на Подляшье. Денисов напомнил, что группа считает белорусов и поляков братьями, и запел песню о общем герое двух народов с припевом «За нашу и вашу свободу».

Однако, пожалуй, самым сильным моментом концерта было исполнение песни о Куропатах, во время которой многие присутствующие встали на колени, а перед песней в речи музыканты призвали поддерживать нынешних защитников мемориала «Куропаты» хотя бы морально.

Под конец концерта слушатели на танцполе развернули огромный бело-красно-белый флаг, который под звуки белорусской волынки со сцены выглядел очень красиво. Вообще в этот вечер несколько сотен слушателей, что приехали на концерт из Беларуси, очень горячо поддерживали «Дзецюкоў», слушатели пели вместе с музыкантами, устраивали слэм, весь зал был полон бело-красно-белых флагов, а слушатели скандировали «Жыве Беларусь!». Но, как со сцены заметил Александр Денисов, лучше скандировать «Жыве Беларусь» не здесь, в Польше, а в Беларуси.

После концерта один из вокалистов «Дзецюкоў», Павел «Трабл», ответил на несколько вопросов корреспондента.

- Как Вам сегодняшний концерт, публика?

- Офигенно! Я честно скажу - это один из наших лучших концертов по энергетике, по поддержке слушателей ... Все супер!

- Есть надежда, что слушатели в скором времени услышат вас, например, в Минске или в Гродно?

- Это не от нас зависит. Но будем делать все, чтобы это все поскорее произошло.

- Какие у группы ближайшие творческие планы?

- Будем делать новый альбом и новую концертную программу.

- Планируются снова совместные выступления с такими белорусскими группами, как «Крамбамбуля» и Brutto?

- Не знаю, может, будут. Думаю, что что-то будет, если снова будут предложения. Мы же открыты к сотрудничеству.